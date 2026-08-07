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Giriş Tarihi: 7.08.2026 12:39

Adana'da esrarengiz olay: Oto tamir dükkanında bir kadın bir erkek ölü bulundu

Adana’da oto kilit tamiri dükkanı içerisinde bir erkek bir de kadın ölü halde bulundu. Vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından öldüğü değerlendiriliyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da esrarengiz olay: Oto tamir dükkanında bir kadın bir erkek ölü bulundu
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Adana'da oto kilit tamiri dükkanı içerisinde patron Ömer Can Çinçik (27) yerde Rabia Sultan Mantı (25) ise otomobil içinde ölü bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından öldüğü değerlendiriyor. Esrarengiz olayın sır perdesi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

PATRONLARINI HAREKETSİZ BULDULAR

Olay merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir oto kilit tamiri dükkanın da meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde iş yerine gelen oto tamir çalışanları dükkanın kepengini açarak içeri girdi. İşçiler, iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik'i yerde Rabia Mantı'yı ise dükkan içinde bulunan otomobilde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Çinçik ile Mantı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer Can Çinçik

SIR PERDESİ ADLİ TIP SONUCU NETLİK KAZANACAK

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, vücudunda yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İki kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #SEYHAN İLÇESİ

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