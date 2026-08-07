Adana’da esrarengiz olay: Oto tamir dükkanında bir kadın bir erkek ölü bulundu

PATRONLARINI HAREKETSİZ BULDULAR

Olay merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir oto kilit tamiri dükkanın da meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde iş yerine gelen oto tamir çalışanları dükkanın kepengini açarak içeri girdi. İşçiler, iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik'i yerde Rabia Mantı'yı ise dükkan içinde bulunan otomobilde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Çinçik ile Mantı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer Can Çinçik

SIR PERDESİ ADLİ TIP SONUCU NETLİK KAZANACAK

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, vücudunda yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İki kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör