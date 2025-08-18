Haberler Yaşam Haberleri Otomobil 70 metreden uçuruma yuvarlandı: 1’i bebek 5 kişi öldü!
Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen korkunç kazada, 1’i bebek olmak üzere, 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Engin E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.

