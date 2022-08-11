Adana’da feci kaza! Cipe çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Adana'daki kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AKL 865 plakalı motosiklet, kontrollü kavşaktan geçmekte olan M.D. (33) yönetimindeki 01 GM 395 plakalı cipe yandan çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü başını zemine çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü, ambulansta yaşamını yitirdi.