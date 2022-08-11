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Giriş Tarihi: 11.8.2022 01:35

Adana'da feci kaza! Cipe çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Cipe yandan çarpan motosikletin sürücüsü, ambulansta hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

DHA
Adana’da feci kaza! Cipe çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Adana'daki kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AKL 865 plakalı motosiklet, kontrollü kavşaktan geçmekte olan M.D. (33) yönetimindeki 01 GM 395 plakalı cipe yandan çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü başını zemine çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü, ambulansta yaşamını yitirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cip sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Adana'da feci kaza! Cipe çarpan motosikletli hayatını kaybetti
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