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Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:23

Adana’da feci kaza! Feci çarpışmada otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var!

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Otomobil trafik ışıklarında bekleyen araca arkadan ok gibi saplandı. Kağıt gibi ezilen araçta ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adana’da feci kaza! Feci çarpışmada otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, ilçedeki D-750 kara yolunda meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu Mazda marka 34 VT 6666 plakalı otomobile Metehan Sargın (24) yönetimindeki Fiat Tofaş markalı 01 BAP 820 plakalı otomobil arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Metehan Sargın'ın hayatını kaybettiği belirledi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazaya karışan diğer otomobildeki yaralılar C.E., K.E. ve E.Ç. ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Kaza sebebiyle trafikte aksama yaşanırken ekipler ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. M.S.'nin cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #POZANTI #KAZA

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Adana’da feci kaza! Feci çarpışmada otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var!
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