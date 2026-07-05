Adana’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Müldür yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Müldür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.