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Giriş Tarihi: 5.07.2026 08:46

Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Mert Müldür hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Adana’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
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Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Müldür yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Müldür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
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