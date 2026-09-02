Adana’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabah saatlerinde Özdemir Sabancı Bulvarı'nda acı olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alican Y. idaresindeki 01 AES 900 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve Büyükmangıt Mahallesi Kavşağı'na dönüş yapmak isteyen Osman Ulaş yönetimindeki 01 U 0650 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Osman Ulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüste bulunan yolculardan Ömer G. ve Hakan Ü. ile otomobil sürücüsü Alican Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.