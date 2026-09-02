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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:27

Adana'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Adana’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabah saatlerinde Özdemir Sabancı Bulvarı'nda acı olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alican Y. idaresindeki 01 AES 900 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve Büyükmangıt Mahallesi Kavşağı'na dönüş yapmak isteyen Osman Ulaş yönetimindeki 01 U 0650 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Osman Ulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan yolculardan Ömer G. ve Hakan Ü. ile otomobil sürücüsü Alican Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #CEYHAN

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Adana'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti
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