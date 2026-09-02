Adana’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan yolculardan Ömer G. ve Hakan Ü. ile otomobil sürücüsü Alican Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör