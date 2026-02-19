Adana’da feci kaza: Öğrenci servisi şarampole devrildi! 2’si ağır 9 yaralı

2'Sİ AĞIR 9 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada servis şoförü ile 1 öğrencinin ağır, 7 öğrencinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.