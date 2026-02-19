Haberler Yaşam Haberleri Adana’da feci kaza: Öğrenci servisi şarampole devrildi! 2’si ağır 9 yaralı
Giriş Tarihi: 19.02.2026 14:50 Son Güncelleme: 19.02.2026 14:59

Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisi şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek ile Üçdut Yeşilova mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

2'Sİ AĞIR 9 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada servis şoförü ile 1 öğrencinin ağır, 7 öğrencinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

