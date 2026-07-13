Adana’da feci kaza! Otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ANNE VE OĞLU HAYATLARINI KAYBETTİ
Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran Makbule T. ile oğlu Mehmet T., itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla anne ve oğlunun kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule T. ile oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.