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Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:42

Adana'da feci kaza! Otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalına uçan otomobilde boğulma tehlikesi geçirip, duran kalpleri ekiplerin kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Makbule T. ile oğlu Mehmet T. (12), kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

DHA Yaşam
Adana’da feci kaza! Otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞLU HAYATLARINI KAYBETTİ

Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran Makbule T. ile oğlu Mehmet T., itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla anne ve oğlunun kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule T. ile oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da feci kaza! Otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
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