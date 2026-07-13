Adana’da feci kaza! Otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

ANNE VE OĞLU HAYATLARINI KAYBETTİ

Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran Makbule T. ile oğlu Mehmet T., itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla anne ve oğlunun kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule T. ile oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör