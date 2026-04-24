Adana’da feci kaza! Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet ikiye ayrıldı: Sürücünün havada taklalar attığı anlar kamerada…

Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlbey Güneş Caddesi'nden Girne Bulvarı yönüne doğru ilerlerken K.K. yönetimindeki 01 KK 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. (14) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ortadan ikiye ayrılırken, sürücü M.Y. savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü! Sürücünün havada takla attığı feci kaza kamerada | Video