Haberler Yaşam Haberleri Adana’da feci kaza! Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet ikiye ayrıldı: Sürücünün havada taklalar attığı anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 24.04.2026 15:19 Son Güncelleme: 24.04.2026 15:21

Adana’da meydana gelen olay film sahnelerini aratmadı. Karşı yönden gelen otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet ortadan ikiye ayrıldı. Bisikletli çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanarak taklalar attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlbey Güneş Caddesi'nden Girne Bulvarı yönüne doğru ilerlerken K.K. yönetimindeki 01 KK 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. (14) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ortadan ikiye ayrılırken, sürücü M.Y. savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü! Sürücünün havada takla attığı feci kaza kamerada | Video



"BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili esnaf Bülent Polat, "Burada sürekli kaza oluyor. Yola kasis ya da refüjün uzatılmasını istiyoruz" dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #KAZA

