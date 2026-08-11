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Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:37

Adana'da feci kaza! TIR'ının arızasını gidermeye çalışırken kamyonun çarptığı şoför öldü

Adana'da otoyolda güvenlik şeridinde park ettiği TIR'ının arızasını gidermeye çalışırken kamyonun çarptığı Mustafa Yavuz (50), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA Yaşam
Adana’da feci kaza! TIR’ının arızasını gidermeye çalışırken kamyonun çarptığı şoför öldü
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Adana'da saat 13.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan mevkisinde feci kaza meydana geldi. Osmaniye yönüne giden 31 ARC 301 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Yavuz, arıza nedeniyle aracını güvenlik şeridine çekti.

REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yavuz, aracından inip arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada aynı yöne giden Ö.K. yönetimindeki 31 BBF 535 plakalı soğan yüklü kamyon, Mustafa Yavuz ile aracına çarptı. Refüjdeki bariyerlere vurarak duran kamyonda yangın çıktı.

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon şoförü Ö.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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