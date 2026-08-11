Adana’da feci kaza! TIR’ının arızasını gidermeye çalışırken kamyonun çarptığı şoför öldü

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.