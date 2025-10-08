Adana’da feci kaza! Yağış nedeniyle yoldan çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı bağlı Bozgüney Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Başıbüyük yönetimindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak takla attı.

YARALI KADIN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü Mustafa Başıbüyük ile eşi Dudu Başıbüyük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dudu Başıbüyük, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.