Adana’da feci olay: Evladını bağımlılıktan kurtarmaya çalışırken katili oldu!

Evlat katili olan Faruk Kayhan'ın uyuşturucu illetine düşen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı bataktan kurtarmak için çok mücadele ettiği öğrenildi. Adana'da çeşitli birimlerde görev yapan 3 çocuk babası polis memuru Faruk Kayhan'ın bir taraftan çocuğuyla yakından ilgilenmek bir taraftan da oğlunun çevreye olan borçları ödemek için 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi. Ailenin tek erkek evladı olan oğlunu uyuşturucu batağından çekmek için elinden geleni yaptığını anlatan yakınları, "Oğlunu uyuşturucudan kurtarmak için psikiyatristlere götürdü, AMATEM'de tedavi yaptırdı. Yeter ki uyuşturucu belasından kurtulsun diye tedavi için İstanbul'a götürdü. Oğluna kol kanat germek için inanılmaz derecede mücadele etti. Hem kendine hem de oğluna yazık oldu. Elindeki avucundaki her şeyi oğlunun tedavisine harcadı" dediler.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör