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Giriş Tarihi: 5.06.2026 10:00 Son Güncelleme: 5.06.2026 11:15

Adana'da feci olay: Evladını bağımlılıktan kurtarmaya çalışırken katili oldu!

Adana’da 52 yaşındaki emekli polis memuru Faruk Kayhan, uyuşturucu almak için para isteyen ve çıkan tartışmada kendisine bıçakla saldıran 23 yaşındaki oğlu Ahmet Kaan Kayhan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kendini ihbar eden Kayhan tutuklanırken, ifadesinde “Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Bir anlık sinir anında gözüm karardı. Keşke böyle olmasaydı” dediği öğrenildi. Aile yakınları ise Faruk Kayhan’ın oğlunu bağımlılıktan kurtarmak için yıllarca mücadele verdiğini, bu uğurda 3 yıl önce emekli olduğunu ancak tüm çabalarına rağmen başarılı olamadığını belirterek, “İkisine de yazık oldu” dedi.

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Adana’da feci olay: Evladını bağımlılıktan kurtarmaya çalışırken katili oldu!
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Olay, 3 Haziran'da merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden uyuşturucu için para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'a olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçakla saldırırken, Faruk Kayhan ise yol kenarından aldığı tahta sopayla oğlunu engellemeye çalıştı.

KENDİSİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşünce belindeki tabancasını çıkaran Faruk Kayhan, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Cep telefonuyla kendini ihbar edip, öldürdüğü oğlunun başında bekleyen Faruk Kayhan, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi ise Kozan ilçesinde toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Faruk Kayhan'ın, ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da vardı. Para istedi vermeyince tartıştık. Kendisini engellemeye çalıştım ama bıçakla saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Bir anlık sinir anında gözüm karardı. Keşke böyle olmasaydı. Çok pişmanım" dediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Kayhan, tutuklandı.

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Evlat katili olan Faruk Kayhan'ın uyuşturucu illetine düşen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı bataktan kurtarmak için çok mücadele ettiği öğrenildi. Adana'da çeşitli birimlerde görev yapan 3 çocuk babası polis memuru Faruk Kayhan'ın bir taraftan çocuğuyla yakından ilgilenmek bir taraftan da oğlunun çevreye olan borçları ödemek için 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi. Ailenin tek erkek evladı olan oğlunu uyuşturucu batağından çekmek için elinden geleni yaptığını anlatan yakınları, "Oğlunu uyuşturucudan kurtarmak için psikiyatristlere götürdü, AMATEM'de tedavi yaptırdı. Yeter ki uyuşturucu belasından kurtulsun diye tedavi için İstanbul'a götürdü. Oğluna kol kanat germek için inanılmaz derecede mücadele etti. Hem kendine hem de oğluna yazık oldu. Elindeki avucundaki her şeyi oğlunun tedavisine harcadı" dediler.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA #KOZAN

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Adana'da feci olay: Evladını bağımlılıktan kurtarmaya çalışırken katili oldu!
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