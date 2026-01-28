Adana’da feci olay: İnşaatın bodrumunda 2 metrelik su birikintisinde can verdi!

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle 8 katlı inşaat halindeki metruk binaya giren M.Y.K., iddiaya göre 2'nci katta arkadaşlarıyla oturup, sohbet ederek bir şeyler içti.
Bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrılan M.Y.K., dengesini kaybedip 2'nci kattan, bodruma düştü. M.Y.K.'nın yağmur nedeniyle bodrum katında biriken 2 metre derinliğindeki suyun içinde çırpındığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.