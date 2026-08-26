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Giriş Tarihi: 26.08.2026 21:06

Adana'da feci olay! Tomrukların altında can verdi

Adana’nın Kozan ilçesinde orman bakım çalışması sırasında kamyondaki tomrukları düzelten bir kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Üzerine tomrukların devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Adana’da feci olay! Tomrukların altında can verdi
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Adana'daki olay, Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, orman bakım çalışmaları sırasında Ali Oğul (53), kamyona yüklenen tomrukları düzeltmeye çalıştı.

Bu sırada kullandığı aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini kaybeden Oğul, kamyonun üzerinden yere düştü. Hemen ardından kamyondaki tomruklar da Oğul'un üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla tomrukların altından çıkarılan Oğul, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADANA #KOZAN

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Adana'da feci olay! Tomrukların altında can verdi
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