Adana’da feci olay! Tomrukların altında can verdi

Adana'daki olay, Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, orman bakım çalışmaları sırasında Ali Oğul (53), kamyona yüklenen tomrukları düzeltmeye çalıştı.

Bu sırada kullandığı aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini kaybeden Oğul, kamyonun üzerinden yere düştü. Hemen ardından kamyondaki tomruklar da Oğul'un üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla tomrukların altından çıkarılan Oğul, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör