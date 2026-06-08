Adana’da film gibi soygun: Ciple döviz bürosunun kapısını kırıp girdiler! 3 tutuklama

Olay, 31 Ocak'ta saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 kişi, caddedeki döviz bürosunun kepengini ciple çarparak kırdı. İş yerine giren şüphelilerden Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., tezgahları devirerek içeride paraları aradı. Dakikalar içerisinde kilitlerini keserle kırdıkları çekmecelerdeki yaklaşık 16 bin doları çalan şüpheliler, paraları poşetlere doldurdu. 3 şüpheli geldikleri cipe binerek, kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.