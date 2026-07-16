Adana’da hayrete düşüren anlar! Araçla yaklaşıp kilolarca ürün çaldı: Pişkin hırsızın ifadesi pes dedirtti!

"KAVUN VE KARPUZ ÇABUK SATILAN ÜRÜNLER"

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hafif ticari aracı kullanan kişinin Muhittin A. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla Muhittin A. yakalanırken, diğer 2 şüphelinin ise kimlikleri henüz tespit edilemedi. Muhittin A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Kavun karpuz çabuk satılan ürünler, biz de satmak için çaldık" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör