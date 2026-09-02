Haberler Yaşam Haberleri Adana’da hayrete düşüren anlar! Eve girmeye çalışan hırsız yakalanınca kendini yerlere attı: Üzerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 2.09.2026 11:19

Adana’da hayrete düşüren anlar! Eve girmeye çalışan hırsız yakalanınca kendini yerlere attı: Üzerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Hırsızlık için eve girmeye çalışırken ev sahibi tarafından fark edilince kaçmaya çalışan Gökçe U. (24) ile Yeter U. (26), mahalle tarafından yakalandı. Yeter U. kendisini yere atıp çırpınırken, Gökçe U. ise arkadaşının epilepsi nöbeti geçirdiğini öne sürdü. Cep telefonuyla kayda alınan olay sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da hayrete düşüren anlar! Eve girmeye çalışan hırsız yakalanınca kendini yerlere attı: Üzerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı!
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Olay, 31 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Gökçe U. ile Yeter U., Fatma Kılavuz'un evinin kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden Kılavuz, evinin önüne gelince şüpheliler kaçtı. Mahalleli şüphelileri kovalayıp, yakaladı.

YAKALANINCA KENDİNİ YERLERE ATTI

Bu sırada Yeter U., kendini yere atıp çırpınmaya başladı. Gökçe U., arkadaşının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini öne sürüp, ambulans çağrılmasını istedi. Fatma Kılavuz ise kadınların rol yaptığını öne sürerek tepki gösterip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kılavuz'un ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden Yeter U.'nun da kendine geldiği görüldü.

ÜZERLERİNDE MAYMUNCUK BULUNDU

Şüphelilerin üstünü arayan polis, kapı açmada kullandıkları belirtilen maymuncuk ele geçirdi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Yeter U.'nun 80, Gökçe U.'nun ise 20 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

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3 AY ÖNCE DE ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI

Fatma Kılavuz, 3 ay önce de evine hırsız girdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U. ile Gökçe U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN #ADANA

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Adana’da hayrete düşüren anlar! Eve girmeye çalışan hırsız yakalanınca kendini yerlere attı: Üzerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı!
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