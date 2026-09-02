Adana’da hayrete düşüren anlar! Eve girmeye çalışan hırsız yakalanınca kendini yerlere attı: Üzerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı!

YAKALANINCA KENDİNİ YERLERE ATTI

Bu sırada Yeter U., kendini yere atıp çırpınmaya başladı. Gökçe U., arkadaşının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini öne sürüp, ambulans çağrılmasını istedi. Fatma Kılavuz ise kadınların rol yaptığını öne sürerek tepki gösterip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kılavuz'un ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden Yeter U.'nun da kendine geldiği görüldü.