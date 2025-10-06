Adana’da ilginç olay! Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

İsminin Ö.G. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yeniden trafiği açıldı. Polisin, olayla incelemesi devam ediyor.