Adana’da iş yeri kurşunlama olayında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 6’ya yükseldi





OPERASYON ANLARI KAMERADA

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin Çanaklı Mahallesi Çanaklı Konutları FG1-B nolu bina olduğu belirlendi. Binayı saran polis şüphelilerden H.H.T.'yi kapıda yakalayarak gözaltına aldı. Katları tek tek gezen polis, 6. katın havalandırma boşluğunda silahı kullanan K.B.'yi, 4. katta ise şüpheli M.K.'yi yakaladı. Diğer silahı kullanan şüpheli ve onla hareket eden bir kişi daha Arslanpaşa Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şüphelilerden M.K.'nin 'kasten öldürme' suçundan da arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin olaylarda kullandığı değerlendirilen 2 tabanca ise aramada bulundu. Şüphelilerin yakalanma anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.



ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ikinci olay sırasında kafede bulunan karşı tarafta yer alan K.İ.C.'nin de ruhsatsız silah bulundurmak suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Toplam 6 şüphelinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.