Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 çuvaldan 14 bin paket kaça sigara çıktı
Giriş Tarihi: 6.02.2026 10:30

Adana’da 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği şehirler arası iki yolcu otobüsünü kente giriş yaptığı sırada durdurdu. Otobüslerin bagajında yapılan aramalarda yolculardan M.E. ve İ.D'ye ait 3 çuvalda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

