Adana’da kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kahvehane ve çevresinde güvenlik ölemi alan polis, delil topladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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