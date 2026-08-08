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Giriş Tarihi: 8.08.2026 01:11

Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'da bir kahvehaneye giren yüzü kapüşonlu şüpheli, içeridekilere tabancayla rastgele ateş açması 3 kişi yaralandı. Yararılar hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Adana’da kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
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Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi bağlı Onur Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü kapüşonuyla kapatan kimliği belirsiz şüpheli, elinde tabancayla girdiği kahvehanedekilere rast gele ateş açtı.

Saldırıda, vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 3 kişi yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklara girip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kahvehane ve çevresinde güvenlik ölemi alan polis, delil topladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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#ADANA #SEYHAN İLÇESİ

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Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
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