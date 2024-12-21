Adana’da kan donduran kaza: 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil can aldı: 1 ölü

Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Tezkorkmaz, yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aşırı hız yaptığı öne sürülen A.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tezkorkmaz'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.