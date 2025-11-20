Adana’da kan donduran olay | Aileler arası husumet kanlı bitti: Baba öldü 2 oğlu yaralı!

'NE BAKIYORSUN'

Olaydan sonra kaçan Akın Pırıltı ile babası Şaban Pırıltı polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Evin önünde motorumu park ederken iki kardeş bana küfür etti. Kendilerine bakınca 'Ne bakıyorsun kafanı keseriz' diyerek bağırıp saldırdılar. Ailemi korumak için ben de bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.