Adana’da kan donduran olay | Aileler arası husumet kanlı bitti: Baba öldü 2 oğlu yaralı!

Kan donduran olay Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4024 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Pıtırlı ailesinin evinden 6 ay önce 30 bin lira çalındı. Parasını çalınan aile, aynı zamanda komşuları olan Özsoy ailesinden şüphelendi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladığı öğrenildi.
İ Kİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ
Kemal ve Mustafa Özsoy kardeşler , motosikletini park eden Akın Pırıltı ile tartıştı. Tartışmaya çocukların babaları da dahil olunca iki aile birbirine girdi. Akın Pırıltı üzerinde taşıdığı bıçakla Murat Özsoy'u öldürürken, iki kardeşi de yaraladı .
'NE BAKIYORSUN'
Olaydan sonra kaçan Akın Pırıltı ile babası Şaban Pırıltı polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Evin önünde motorumu park ederken iki kardeş bana küfür etti. Kendilerine bakınca 'Ne bakıyorsun kafanı keseriz' diyerek bağırıp saldırdılar. Ailemi korumak için ben de bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.