Giriş Tarihi: 20.11.2025 16:39 Son Güncelleme: 20.11.2025 16:58

Adana'da kan donduran olay | Aileler arası husumet kanlı bitti: Baba öldü 2 oğlu yaralı!

Adana'da 19 yaşındaki Akın Pıtırlı, sokakta kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Murat Özsoy’u (55) bıçakla öldürürken, oğulları Kemal (24) ve Mustafa Özsoy’u (20) yaraladı. Olaydan sonra katil zanlısı Akın Pıtırlı ile kavgaya karıştığı öğrenilen babası Şaban Pıtırlı (58) polis tarafından yakalandı.

Kan donduran olay Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4024 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Pıtırlı ailesinin evinden 6 ay önce 30 bin lira çalındı. Parasını çalınan aile, aynı zamanda komşuları olan Özsoy ailesinden şüphelendi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladığı öğrenildi.

İ Kİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Kemal ve Mustafa Özsoy kardeşler , motosikletini park eden Akın Pırıltı ile tartıştı. Tartışmaya çocukların babaları da dahil olunca iki aile birbirine girdi. Akın Pırıltı üzerinde taşıdığı bıçakla Murat Özsoy'u öldürürken, iki kardeşi de yaraladı .

'NE BAKIYORSUN'

Olaydan sonra kaçan Akın Pırıltı ile babası Şaban Pırıltı polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Evin önünde motorumu park ederken iki kardeş bana küfür etti. Kendilerine bakınca 'Ne bakıyorsun kafanı keseriz' diyerek bağırıp saldırdılar. Ailemi korumak için ben de bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.

