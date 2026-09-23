Adana'da kan donduran olay! Evlilik hazırlığındaki nişanlısını bıçaklayarak öldürdü: "Uyandırmak istemiştim"



Ayşegül Kırğıl

'UYANDIRMAK İSTEMİŞTİM'

Şüpheli Ayşegül Kırğıl ise polis tarafından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette sorguya alınan Kırğıl, "Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip, bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.