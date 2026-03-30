Adana'da kan donduran olay: Telefon tamircisini öldürdü!
Giriş Tarihi: 30.03.2026 15:15 Son Güncelleme: 30.03.2026 15:17

Adana'da kasklı kişi, iş yerine girdiği cep telefonu tamircisi Emrah Satıkalp'i (37) başından tabancayla vurarak, öldürdü. Haberi alıp, iş yerine giden Satıkalp'in yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

DHA Yaşam
Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kişi, telefon tamircisi Emrah Satıkalp'in iş yerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, tezgahta bekleyen Satıkalp'i başından vurduktan sonra motosikletine binip, kaçtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Satıkalp, yapılan tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Satıkalp'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayı haber alıp, iş yerine giden Satıkalp'in yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

