Adana'da kan donduran olay: Telefon tamircisini öldürdü!

Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kişi, telefon tamircisi Emrah Satıkalp'in iş yerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, tezgahta bekleyen Satıkalp'i başından vurduktan sonra motosikletine binip, kaçtı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Satıkalp, yapılan tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Satıkalp'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Öte yandan olayı haber alıp, iş yerine giden Satıkalp'in yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Motosikletle gelip, işyeri sahibini başından vurup öldürdü | Video