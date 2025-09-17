Adana’da kanlı gece: 2 kişi öldürüldü

İlk olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mobilya dükkanında çalışan Sedat Oyunlu, iş yerinin önünde beklerken motosikletle gelen kasklı iki kişi tabancayla ateş etti. Oyunlu yaralı halde aracına binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti. Tedavi altına alınan genç adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oyunlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVİNE GİRERKEN…

İkinci cinayetse Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Eser Barış, evine gitmek isterken binanın kapısına yaklaştığı sırada yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Barış, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken saldırgansa kaçıp kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Barış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS KATİLLERİ ARIYOR

Her iki olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Polisin, katil zanlılarını yakalamak için çalışmaları sürüyor.