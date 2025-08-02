Adana’da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının yapılan evlilik teklifi için havalandığı ortaya çıktı

Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden dün kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada pilot Burak Yürekli (39) ile uçaktaki Şeyda Doğan yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.