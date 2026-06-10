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Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:37

Adana’da kaza! Sürücü direksiyon başında uyuya kaldı dolmuş duvara çarptı: 7 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

İHA Yaşam
Adana’da kaza! Sürücü direksiyon başında uyuya kaldı dolmuş duvara çarptı: 7 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. M.Ö. (27) idaresindeki 01 M 0433 dolmuş, polis okulu duvarına çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada dolmuşta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve bu nedenle aracın kontrolden çıkarak duvara çarptığı anlar net şekilde görüldü. Sürücü M.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana’da kaza! Sürücü direksiyon başında uyuya kaldı dolmuş duvara çarptı: 7 yaralı
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