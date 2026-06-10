Adana’da kaza! Sürücü direksiyon başında uyuya kaldı dolmuş duvara çarptı: 7 yaralı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve bu nedenle aracın kontrolden çıkarak duvara çarptığı anlar net şekilde görüldü. Sürücü M.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör