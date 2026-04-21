Adana'da kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı! Tabutunda duvak detayı yürek burktu!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:45

Adana'da devrilerek kaza yapan motosiklette hayatını kaybeden Zeynep Su Acar’ın (16) kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan önceki gün toprağa verilen Acar’ın cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik ve duvak konulması yürekleri dağladı.

Ziya RAMOĞLU
  • ABONE OL

Kaza, 19 Nisan'da merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın'ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Caddede seyir halindeyken Aydın'ın hakimiyetini kaybettiği motosiklet kontrolden çıkıp, devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, metro köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TABUTUNA GELİNLİK VE DUVAK KONULDU

Ağır yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Ercan Aydın'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Zeynep Su'nun cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Acar'ın tabutu üzerine gelinlik ve duvak konulması ise yürekleri dağladı.

Adana'da kazada hayatını kaybeden Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı anlar yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA