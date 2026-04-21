Adana’da kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı! Tabutunda duvak detayı yürek burktu!

TABUTUNA GELİNLİK VE DUVAK KONULDU

Ağır yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Ercan Aydın'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Zeynep Su'nun cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Acar'ın tabutu üzerine gelinlik ve duvak konulması ise yürekleri dağladı.

