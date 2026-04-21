Adana’da kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı! Tabutunda duvak detayı yürek burktu!

Kaza, 19 Nisan'da merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın'ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Caddede seyir halindeyken Aydın'ın hakimiyetini kaybettiği motosiklet kontrolden çıkıp, devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, metro köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TABUTUNA GELİNLİK VE DUVAK KONULDU
Ağır yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Ercan Aydın'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Zeynep Su'nun cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Acar'ın tabutu üzerine gelinlik ve duvak konulması ise yürekleri dağladı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı anlar yer aldı.