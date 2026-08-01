Adana’da kebapçıya kalaşnikoflu saldırı: Saldırganları engellemek isterken canından oldu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Olay, geçtiğimiz gün merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda ki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini kapüşon ile gizleyen 2 şüpheli motosiklet ile kebapçının olduğu caddeye geldi. Şüphelilerden biri caddeden kalaşnikof ile iş yerindeki yemek yiyen husumetlilerine doğru ateş açarken, diğeri de tabancayla ateş etti.