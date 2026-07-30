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Giriş Tarihi: 30.07.2026 22:39

Adana'da kebapçıya kurşun yağmuru: 4 yaralı

Adana'da motosikletle gelen 2 şüphelinin bir kebapçıya düzenlediği silahlı saldırıda, restoranda yemek yiyen 4 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Adana’da kebapçıya kurşun yağmuru: 4 yaralı
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Adana'daki olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini kapüşon ile gizleyen 2 şüpheli motosiklet ile kebapçının olduğu caddeye geldi.

Şüphelilerden biri cadde üzerinden tabanca ile iş yerine doğru defalarca ateş açtı. Ardından motosiklet ile kaçarak şüpheliler izini kaybettirdi.

4 KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Silahlı saldırı sırasında restoranda yemek yiyen 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların ameliyata alındığı bildirildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADANA #ÇUKUROVA

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Adana'da kebapçıya kurşun yağmuru: 4 yaralı
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