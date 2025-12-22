Adana’da kılık değiştiren 2 kadın dairelere dadandı: Altın, döviz, saat ne buldularsa çaldılar! ‘Ziyarete gitmiştik’

3 DAİREDEN DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Evlerine dönen U.Ş. ve K.K.'nin ihbarıyla çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin farklı tarihlerde 3 ayrı apartman dairesine daha girdikleri, yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı belirlendi.

Bu tespitler üzerine polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı.