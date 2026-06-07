Adana'da "kız kaçırma" husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürmüştü: Katil zanlısı adliyede

Olay, ilçedeki Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ersoy'un oğlu Y.E., iddiaya göre iki yıl önce E.K.'nın kızını kaçırarak evlendi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Dün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle giden Ali Ersoy ve beraberindeki oğlu Ömer Ersoy, yolda E.K. ile karşılaştı.