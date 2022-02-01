Adana’da koca dehşeti: Evi yaktı! Ortalık fena karıştı!

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Pınar Kayadelen ile küçük kızına ambulansta müdahale ederken, Ahmet Kayadelen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı haber alıp bölgeye gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırdı.