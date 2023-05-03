Adana’da koca vahşeti 3 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesine alkol bağımlısı olan Suriye asıllı Ö. D (43), şiddet uygulayıp ilgilenmediği 6 çocuğu sevgi evlerine yerleştirildi. Bu nedenle eşi İptahal Baba (29) ile arası açılan D, kayınpederi Abdo Baba (60), kayıvalidesi İnayet Hellah (59) ve engelli kayınbiraderi Yahya Baba (28) ile tartıştı.D, mutfaktan aldığı bıçakla eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini boğazını keserek öldürdü, kayınpederini de yaraladı. Polise ihbarda bulunup evden kaçan D daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.