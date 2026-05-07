Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korku dolu anlar! Kontrolsüz bina yıkımı can alıyordu: Talihsiz kadın saniyelerle böyle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 09:36

Adana’da korku dolu anlar! Kontrolsüz bina yıkımı can alıyordu: Talihsiz kadın saniyelerle böyle kurtuldu!

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki kontrolsüz bina yıkımı yürekleri ağza getirdi. Güvenlik önlemi alınmadan başlanan yıkımda kaldırımda bekleyen talihsiz kadın kıl payı kurtuldu. Ölümden dönen kadının korku dolu anları kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adana’da korku dolu anlar! Kontrolsüz bina yıkımı can alıyordu: Talihsiz kadın saniyelerle böyle kurtuldu!
  • ABONE OL

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı, yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı.

KADIN PANİKLE KAÇMAYA BAŞLADI

Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir kadın panikle kaçmaya başladı.

Adana'da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video



ÖLÜM TEĞET GEÇTİ

Yıkım sırasında oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle cadde adeta görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bu sırada bir kişinin de yıkım alanından koşarak yola çıktığı görüldü.

TEK KATLI YAPI ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan yıkılan bina, yanında bulunan tek katlı yapının üzerine de devrildi. Kontrolsüz gerçekleştirilen yıkımda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Yaşanan tehlike dolu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da korku dolu anlar! Kontrolsüz bina yıkımı can alıyordu: Talihsiz kadın saniyelerle böyle kurtuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA