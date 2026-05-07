Adana’da korku dolu anlar! Kontrolsüz bina yıkımı can alıyordu: Talihsiz kadın saniyelerle böyle kurtuldu!

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı, yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı.
KADIN PANİKLE KAÇMAYA BAŞLADI
Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir kadın panikle kaçmaya başladı.
Adana'da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video
TEK KATLI YAPI ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan yıkılan bina, yanında bulunan tek katlı yapının üzerine de devrildi. Kontrolsüz gerçekleştirilen yıkımda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Yaşanan tehlike dolu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.