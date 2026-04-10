Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korku dolu anlar! Toplu taşımanın açık kapısından savruldu: Yaşlı adam ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 09:46 Son Güncelleme: 10.04.2026 09:47

Adana’da korku dolu anlar! Toplu taşımanın açık kapısından savruldu: Yaşlı adam ağır yaralandı!

Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşanan olay panik yarattı. 60 yaşındaki Halil İbrahim Topuz, bindiği toplu taşıma aracının açık kapısından düştü. Topuz’un ağır yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Adana’da korku dolu anlar! Toplu taşımanın açık kapısından savruldu: Yaşlı adam ağır yaralandı!
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye'den Adana'daki kızını ziyaret etmek için gelen 60 yaşındaki Halil İbrahim Topuz, toplu taşıma aracına bindi.

O MANEVRA CAN YAKTI

Ulaşım kartı kullandığı sırada sürücünün manevra yapması sonucu kapının açık olması nedeniyle dengesini kaybeden Topuz, araçtan yola düştü. Topuz düşerken kapının da kapandığı görüldü.

60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video


KORKUNÇ KAZA KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, yere düşerken başını çarpan Topuz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

"YAŞLI ADAM YERDE YATIYORDU"

Kazayı gören iş yeri sahibi Mehmet Yılmaz, bir anda dışarıdan gelen sesi duyduklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda yaşlı bir adamın yerde yattığını gördük. Hemen yardıma koştuk. Daha sonra kamera kayıtlarını izlediğimizde dolmuştan düştüğünü fark ettik" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana’da korku dolu anlar! Toplu taşımanın açık kapısından savruldu: Yaşlı adam ağır yaralandı!
