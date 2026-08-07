Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korku dolu anlar! Trafik magandası dehşet saçtı: Sürücüyü önce darp etti ardından bagajdaki testereyi alıp…
Giriş Tarihi: 7.08.2026 09:57 Son Güncelleme: 7.08.2026 11:29

Adana’da korku dolu anlar! Trafik magandası dehşet saçtı: Sürücüyü önce darp etti ardından bagajdaki testereyi alıp…

Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada maganda sürücüyü önce darp etti ardından testereyle saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken kesilen ceza dudak uçuklattı. İşte detaylar…

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da korku dolu anlar! Trafik magandası dehşet saçtı: Sürücüyü önce darp etti ardından bagajdaki testereyi alıp…
  • ABONE OL

Olay, 5 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş., yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler kavga etti.

ÖNCE DARP ETTİ ARDINDAN TESTEREYLE SALDIRDI

M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı. M.A.K., ardından otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.

TRAFİK MAGANDASI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Trafik ekipleri M.A.K.'ye aracından inip A.H.Ş.'ye saldırmaya çalışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Otomobili de trafikten menedilen M.A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SARIÇAM #ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da korku dolu anlar! Trafik magandası dehşet saçtı: Sürücüyü önce darp etti ardından bagajdaki testereyi alıp…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA