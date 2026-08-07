Adana’da korku dolu anlar! Trafik magandası dehşet saçtı: Sürücüyü önce darp etti ardından bagajdaki testereyi alıp…

Olay, 5 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş., yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler kavga etti.
ÖNCE DARP ETTİ ARDINDAN TESTEREYLE SALDIRDI
M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı. M.A.K., ardından otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.
TRAFİK MAGANDASI TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Trafik ekipleri M.A.K.'ye aracından inip A.H.Ş.'ye saldırmaya çalışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Otomobili de trafikten menedilen M.A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.