Adana’da korku dolu anlar! Trafik magandası dehşet saçtı: Sürücüyü önce darp etti ardından bagajdaki testereyi alıp…

TRAFİK MAGANDASI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Trafik ekipleri M.A.K.'ye aracından inip A.H.Ş.'ye saldırmaya çalışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Otomobili de trafikten menedilen M.A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör