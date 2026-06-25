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Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:59

Adana’da korkunç kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı feci olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da korkunç kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Aladağ kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile İbrahim Y. yönetimindeki 01 B 8361 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Ekipler, otomobildeki Veysel Bekşen'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA

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Adana’da korkunç kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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