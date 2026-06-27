Adana’da korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: Cinnet geçiren baba şüpheliyi alıkoyup…

Feke Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun yaklaşık 6 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
BABA ŞÜPHELİYİ ALIKOYDU
Soruşturma başlatılınca kızın muayenesinde cinsel istismar doğrulanınca kız çocuğunun babası Ş.K. (62) kızına cinsel istismarda bulunduğundan şüphelendiği Ö.Ş.'yi (60) alıkoydu. Babanın bir odaya kilitlediği şahsı ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.
HEM ŞÜPHELİ HEM DE BABA GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine jandarma yaptığı operasyonda hem babayı hem de cinsel istismar şüphelisini gözaltına aldı. Baba ve şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.