Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: Cinnet geçiren baba şüpheliyi alıkoyup…
Giriş Tarihi: 27.06.2026 13:04

Adana’da korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: Cinnet geçiren baba şüpheliyi alıkoyup…

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 12 yaşındaki kıza 6 yıldır cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi. Kız çocuğunun babası cinnet geçirip 60 yaşındaki şüpheli Ö.Ş.'yi alıkoydu. Jandarma hem babayı hem de cinsel istismar şüphelisini gözaltına aldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adana’da korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: Cinnet geçiren baba şüpheliyi alıkoyup…
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Feke Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun yaklaşık 6 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

BABA ŞÜPHELİYİ ALIKOYDU

Soruşturma başlatılınca kızın muayenesinde cinsel istismar doğrulanınca kız çocuğunun babası Ş.K. (62) kızına cinsel istismarda bulunduğundan şüphelendiği Ö.Ş.'yi (60) alıkoydu. Babanın bir odaya kilitlediği şahsı ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

HEM ŞÜPHELİ HEM DE BABA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine jandarma yaptığı operasyonda hem babayı hem de cinsel istismar şüphelisini gözaltına aldı. Baba ve şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA

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Adana’da korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: Cinnet geçiren baba şüpheliyi alıkoyup…
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