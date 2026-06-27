Adana’da korkunç olay! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: Cinnet geçiren baba şüpheliyi alıkoyup…

HEM ŞÜPHELİ HEM DE BABA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine jandarma yaptığı operasyonda hem babayı hem de cinsel istismar şüphelisini gözaltına aldı. Baba ve şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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