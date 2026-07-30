Adana’da korkunç olay! Tartışma büyüdü silahlar çekildi: Talihsiz adam yolda yürürken kör kurşunların hedefi oldu!

Olay, 28 Temmuz günü 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Efe G. (19), yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y. ile tartışma başladı. Tartışma sırasında Hasan Efe G., tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen Selahattin Onmaz (39) kurşunları hedefi oldu. Onmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken Hasan Efe G. kaçarak izini kaybettirdi.
"KURŞUNLAR YANLIŞLIKLA BAŞKA BİRİNE İSABET ETTİ"
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hasan Efe G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hasan Efe G.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki sorgusunda Hasan Efe G.'nin, "Husumetlilerimi görünce tabancayla ateş açtım. Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti. Pişmanım" dediği öne sürüldü.
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Efe G. adli tıp birimindeki sağlık kontrolüne zırhlı araç ile getirildi. Çevik Kuvvet polisleri ise çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hasan Efe G., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.