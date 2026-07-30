Adana’da korkunç olay! Tartışma büyüdü silahlar çekildi: Talihsiz adam yolda yürürken kör kurşunların hedefi oldu!

Olay, 28 Temmuz günü 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Efe G. (19), yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y. ile tartışma başladı. Tartışma sırasında Hasan Efe G., tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen Selahattin Onmaz (39) kurşunları hedefi oldu. Onmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken Hasan Efe G. kaçarak izini kaybettirdi.