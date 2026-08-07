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Giriş Tarihi: 7.08.2026 09:33 Son Güncelleme: 7.08.2026 16:06

Adana’da korkunç olay! Taziye evinde dehşet saçtı: Belindeki tabancasını çıkarıp…

Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Yakınlarının taziyesine katılan iki grubun tartışması kavgaya dönüştü. Tansiyonların yükseldiği olayda bir kişi belindeki tabancasını çıkarıp husumetlilerini kovaladı. İşte kameraya yansıyan olayın detayları…

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da korkunç olay! Taziye evinde dehşet saçtı: Belindeki tabancasını çıkarıp…
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Olay, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının taziyesine katılan iki grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

BELİNDEKİ TABANCASINI ÇIKARIP HUSUMETLİLERİNİ KOVALADI

Kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran kişi, diğer gruptakileri kovaladı. Şüpheliyi sakinleştiren çevredekiler, kavga edenleri de ayırdı. Taraflar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Adana'da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefon kamerasıyla kayda alındı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #ÇUKUROVA

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Adana’da korkunç olay! Taziye evinde dehşet saçtı: Belindeki tabancasını çıkarıp…
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