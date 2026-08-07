Adana’da korkunç olay! Taziye evinde dehşet saçtı: Belindeki tabancasını çıkarıp…

Olay, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının taziyesine katılan iki grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
BELİNDEKİ TABANCASINI ÇIKARIP HUSUMETLİLERİNİ KOVALADI
Kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran kişi, diğer gruptakileri kovaladı. Şüpheliyi sakinleştiren çevredekiler, kavga edenleri de ayırdı. Taraflar daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Adana'da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video