Adana’da kumar baskını! Malzemeleri kimyasal ile eritmişler

Adana'da giriş kapısının 9 kilitle güçlendirildiği tespit edilen iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

"Danışmanlık ve eğitim hizmeti" verdiği ileri sürülen iş yerine baskın yapan ekipler, tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını belirledi.