Adana’da mahalle maçı kavgaya dönüştü! Yaralılar var

Olay, Gökmenler Mahallesi'nde düzenlenen futbol turnuvasında meydana geldi. Gökmenler Mahalle Takımı ile Pağnık Mahalle Takımı arasında oynanan maçın son dakikalarında faul nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Pağnık Mahalle Takımı oyuncuları İ.O. ve R.O. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan İ.O., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

