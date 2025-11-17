Adana’da motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Sürücü 2 kuzen hayatını kaybetti!

Acı kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Cihan Yıldız yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen kuzeni Mehmet Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.