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Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:23

Adana'da narkotik operasyonu! TIR'da 24 kilo zehir ele geçirildi: Sürücüden pes dedirten savunma!

Adana'da narkotik polisinin durdurduğu tırın sürücü kabininde 24 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki ifadesinde, "İçmek için almıştım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

İHA Yaşam
Adana’da narkotik operasyonu! TIR’da 24 kilo zehir ele geçirildi: Sürücüden pes dedirten savunma!
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü A.C.K.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı tır, kente giriş yaptığı sırada polis ekiplerince durduruldu.

GÖZALTINA ALINDI

Narkotik köpeğinin sürücü kabinine tepki vermesi üzerine polis ekiplerince yapılan aramada, siyah poşet içerisine gizlenmiş 24 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda sürücü A.C.K. ile yanındaki Ş.Ç. gözaltına alındı.

"İÇMEK İÇİN ALMIŞTIM"

Emniyetteki sorgusunda Ş.Ç.'nin, "Uyuşturucu maddeden haberim yok" dediği, sürücü A.C.K.'nin ise ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili "İçmek için almıştım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da narkotik operasyonu! TIR'da 24 kilo zehir ele geçirildi: Sürücüden pes dedirten savunma!
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