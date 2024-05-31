Adana’da Oğuzhan Doğan restoranda öldürülmüştü: İstenen cezalar açıklandı!

WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar ve ses kayıtlarında da Mete Dönmez'in "Ayağına mı artık kafasına mı bilmiyorum" dediği, Mehmet Keskin'in de "Ayağına bak bir tane kesin, arkadan yaklaş dikkatli ol, aşırı derecede dikkatli ol adamın üzerinde silah var, ayağına sık hızlı şekilde olay yerinden uzaklaş arkandan sıkabilir" şeklinde ses kaydı gönderdiği, Mete Dönmez'in de cevaben "Tamam reis" diye yazdığının görüldüğü kaydedildi.

Saldırıda yaralanan Musa Denizhan, ifadesinde, arkadaşı Oğuzhan ile restoranda oturduklarını, bulunduğu yerde fotoğraf çekip durum paylaştıklarını, bir süre sonra da motosiklet üzerinde yüzleri kapalı 2 kişinin gelerek ateş ettiğini söyledi.

'BENİ DÖVDÜLER'

Saldırıda silahı kullanan sanık Mete Dönmez ise savunmasında suçlamayı kabul etti. Bu kişilerle herhangi bir husumetinin olmadığını belirterek, "Daha önce restoranda yemek yedim. 1000 lira hesap geldi, 500 lira ödedim. Parayı eksik verdiğim için beni dövdüler. Zoruma gittiği için mekana ateş edip kaçmak istemiştim" dedi.

'AYAĞINA SIK DEDİM'

Olayın azmettiricisi olmakla suçlanan Mehmet Keskin de savunmasında, olaydan 4-5 ay önce bir gece kulübünde kız arkadaşı ile bulundukları sırada, Musa Denizhan'ın arkadaşına sarkıntılık yaptığını bu sebeple aralarında husumet olduğunu belirtti. Keskin, "Musa'nın arkadaşları ile bulunduğu restorandan durumu paylaşması üzerine ekran fotosu alıp Musa'yı işaretleyerek fotoğrafı arkadaşım Mete'ye gönderdim, "Bunun ayağına sık" dedim. Olay yerinde ölen ve yaralanan diğer şahısla ilgim yoktur" dedi.

Olayla ilgili, 3 tutuklu sanık ileriki günlerde yargılanmaya başlayacak...