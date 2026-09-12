Adana’da ortaya çıktılar: Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi! Hedefte emlakçılar var...

PİYASA DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA FİYATLA YAYINLANAN İLANA DİKKAT

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin barınma ihtiyacının artacağını ve dolandırıcıların bunu fırsata çevirebileceğini vurgulayan Uçar, "Çok ciddi sayıda üniversite öğrencimiz kente gelecek, okullar açılacak, insanların barınma ihtiyacı var. Bunun için de ilan portallarına bakıyorlar. Vatandaşlar piyasa değerinin çok altında fiyatla yayınlanan ilanlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle bir gayrimenkulün değeri, çok güzel dayalı döşeli bir evde 30 bin lira iken ilanda 10-15 bin lira yazılıysa mutlaka kafalarında bir soru işareti olsun ve o ilanı doğrulamadan kesinlikle kapora göndermesinler. Emlakçı arkadaşlarımız da 'İlan portallarından arıyoruz' denilip link gönderildiğinde kesinlikle o linke tıklamasınlar" diye konuştu.

'FOTOĞRAFLAR YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURULMUŞ GİBİYDİ'

Emlakçı Ayşe Naz Karacelil (32), "Bizi bir ilan portalından aradıklarını söylediler. 'Sistem güncellemesi yapıyoruz, sisteme bir süre girmeyin, biz sizin sisteminizi güncelleyeceğiz, daha görünür hale getireceğiz' diyerek konuştular. Biz de eşimle bize gelen bildirimi kabul ettik. Ertesi gün emlak sitemizde bize ait olmayan bir ilanın paylaşıldığını gördük. Bu emlak ilanının fotoğrafları da yapay zeka ile oluşturulmuş gibiydi" ifadelerini kullandı.