Adana’da otomobil şarampole devrildi: Anne yaralandı, sürücü oğlu öldü

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Ömer Faruk Şen'in (23) kullandığı 01 BEN 398 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ömer Faruk Şen'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan anne Seyhan Şen'i hastaneye kaldırdı.
Cenaze, kaza yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.