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Giriş Tarihi: 21.06.2026 01:22

Adana'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

İHA
Adana’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Adana'daki kaza, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkiinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Yaman (35) yönetimindeki 07 MYE 01 plakalı Honda marka otomobil, önünde seyir halinde bulunan A.Ç. idaresindeki 01 VP 483 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları M.E.Y. (9) ile N.Y.'yi (5) araçtan çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan Hasan Yaman ise bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Yaman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADANA #SEYHAN #TARSUS

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Adana'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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